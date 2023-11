Ach, die ist doch sowieso nur „die Frau von ...“!

Diesen Spruch müssen sich die Herzdamen von berühmten Fußballstars wohl so gut wie täglich anhören. Auch Claudia Effenberg, die seit 2004 mit Ex-Nationalkicker Stefan Effenberg verheiratet ist, kennt die Schattenseiten des Spielerfrau-Daseins. Die heute 58-Jährige weiß: Das Leben einer Spielerfrau kann auch ein harter Kampf sein. Warum ihre Vergangenheit an der Seite von Stefan nicht immer rosig war und was sich inzwischen verändert hat, verrät Claudia uns im Video.

