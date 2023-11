Von U-Bahn überrollt: Mann schwebt weiter in Lebensgefahr

Ein von einer U-Bahn in Dortmund überrollter Mann schwebte auch am Sonntag weiter in Lebensgefahr. Der Mann werde im Krankenhaus behandelt, habe aber bislang noch nicht identifiziert werden können, teilte die Polizei mit. Er wurde demnach so schwer verletzt, dass er ein Bein verlor.

Der Unfall hatte sich am frühen Samstagmorgen ereignet, das Geschehen ist im Detail aber noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen habe der Mann an der Bahnhaltestelle in Dortmund-Aplerbeck aus bislang unbekannten Gründen bereits auf den Schienen gelegen, als die Bahn der Linie U47 anfuhr. Dabei wurde sein Unterschenkel abgetrennt, hieß es. Polizisten und ein zufällig anwesender Sanitäter versuchten sofort, die Blutung zu stoppen.

Der Mann wurde laut einem Polizeisprecher später in einem Krankenhaus mehrere Stunden lang notoperiert. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur Identität des Opfers und zum Unfallgeschehen geben können.