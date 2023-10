Von Straßenbahn angefahren: Frau schwerstverletzt

Mehr zum Thema

Ausstellung würdigt Otfried Preußler Mit seinen Geschichten über Die kleine Hexe hat Autor Otfried Preußler Kinder über Generationen hinweg begeistert. Zu seinem 100. Geburtstag widmet das Landesmuseum Württemberg dem vor zehn Jahren gestorbenen Autor und seinem Werk eine Ausstellung im Alten Schloss in Stuttgart, die vor allem seine jungen Leser und Zuhörer in den Blick nimmt.

Sechs Menschen bei Auffahrunfall verletzt Bei einem Auffahrunfall am Donnerstag in Kehl (Ortenaukreis) sind sechs Menschen, darunter drei Kinder, verletzt worden. Ein Kleinlaster sei auf einer Landstraße einem Auto aufgefahren, sagte ein Polizeisprecher. Die Insassen des Autos, ein Fahrer, eine Seniorin und drei Kinder, wurden leicht verletzt. Auch der Fahrer des Kleinlastwagens dürfte laut Polizei leicht verletzt worden sein. Die genaue Unfallursache war noch nicht klar. Es wurde geprüft, ob ein technischer Defekt am Auto vorgelegen haben könnte. Der Schaden wurde vorläufig auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.