Von Serien und Wiederholungstätern - Zehntausende Urteile

An vielen Schulen kein Regelbetrieb möglich Es ist jedes Jahr dasselbe traurige Ritual: Zu Beginn des Schuljahres fehlen Lehrkräfte, in den Schulen führt das zu Problemen und Einschränkungen. Die Gewerkschaft VBE hat nun eine Umfrage vorgelegt. Diese zeigt, dass mancherorts kein Regelbetrieb mehr möglich ist.

Autobahnunfall mit fünf Fahrzeugen: Drei Verletzte Auf der Autobahn 5 bei St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) sind bei einem Unfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, übersah eine 36-jährige Autofahrerin am Sonntagnachmittag zwei Fahrzeuge auf dem Ausfädelungsstreifen. Dabei kam es den Angaben zufolge zu einem frontalen Zusammenstoß und die Fahrzeuge wurden aufeinander aufgeschoben.