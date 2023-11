Von Pfarrerin geweckt: Obdachloser schläft in Gemeindehaus

Mehr zum Thema

Junger Mann mit Gegenstand verletzt: 17-jähriger in U-Haft Ein Jugendlicher soll in Reutlingen einen jungen Mann mit einem scharfkantigen Gegenstand verletzt haben. Der 17-jährige Tatverdächtige wurde am Donnerstag an einer Bushaltestelle in Engstingen (Kreis Reutlingen) festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Man ermittele wegen eines versuchten Tötungsdelikts, teilte die Polizei am Freitag mit.

Senior stirbt nach Sturz vom Rad Ein 87-Jähriger ist in Schluchsee (Breisgau-Hochschwarzwald) mit einem Pedelec gestürzt und später im Krankenhaus gestorben. Der Unfall passierte offenbar ohne Beteiligung anderer Menschen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Mann sei bereits am Sonntag auf einem Waldweg von seinem Rad gestürzt. Er starb am Donnerstag in der Klinik.