Von Kuh eingequetscht: 67 Jahre alter Tierarzt ist tot

Katze angeschossen: Polizei ermittelt wegen Tierquälerei Gegen einen Unbekannten, der eine Katze mit einem Luftgewehr in Regen angeschossen hat, hat die Polizei Ermittlungen wegen Tierquälerei und Sachbeschädigung aufgenommen. Wie die Beamten am Samstag mitteilten, sei das Tier bereits am Abend des 1. Septembers im Bereich Wieshofring angeschossen worden. Ihm habe deshalb ein Hinterbein abgenommen werden müssen. Der Halter der Katze habe den Vorfall erst jetzt zur Anzeige gebracht. Die Polizei bat um Hinweise.

Tuchel nimmt schwache erste Bayern-Hälfte auf seine Kappe Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel hat für die schwache erste Halbzeit im Topspiel bei RB Leipzig die Verantwortung übernommen. Die Münchner waren in den ersten 45 Minuten am Samstagabend mit 0:2 in Rückstand geraten. Vielleicht lag es am Plan, nehme ich auf meine Schultern, sagte Tuchel beim Sender Sky nach dem 2:2. Wir haben kein Leben reingekriegt in den Plan. Wir waren in der ersten Halbzeit gar nicht da.