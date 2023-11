Von Künstlern für Künstler: Musikpreis Polyton vergeben

Den Preis in der Kategorie Produktion bekam die Komponistin, Produzentin und Sängerin Sofia Kourtesis für die Single Madres. In der Kategorie Teamwork wurde A Song For You gekürt, eine Chor-ähnliche Plattform für BIPoC, also Menschen, die rassistische Diskriminierung erleben. Bei ihrer Performance riefen die Sängerinnen und Sänger mehrfach energisch Ceasefire!. Dafür bekamen sie vom Publikum lauten Applaus. Mit der Forderung nach Ceasefire verlangen derzeit viele Menschen ein Ende der Kämpfe in Gaza zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas. Die Wildcard - eine Kategorie ohne klare Beschreibung - erhielt die Initiative Femme Bass Mafia für ihre DJ-Bildungsarbeit.