Von klassisch bis kitschig: Das sind die wichtigsten Weihnachtsdeko-Trends 2023

Dieser Weihnachtsdeko-Trend erinnert fast schon an den Barbie-Hype im Sommer, hat aber nichts mit dem gleichnamigen Film zu tun. Er ist trotzdem absolut etwas für alle, die diese knalligen und kitschigen Farben lieben. Es gibt mittlerweile zahlreiche Christbaumkugeln, Sterne, Weihnachtsbäume und weitere Deko-Teile in den Farben rosa und rot. Damit kommt fast schon ein bisschen romantische Stimmung auf an Weihnachten.