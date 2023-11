„von Herzen“: Scholz hält Spenden an Ukraine für notwendig

In der Ukraine brauchen viele Städte Hilfe, um den Alltag im Krieg zu bewältigen - auch Khotyn. Kanzler Scholz würdigt die Unterstützung aus Teltow für Khotyn und wirbt für weitere Hilfen aus Deutschland.

Die Spenden und Hilfen aus Deutschland für die Ukraine sind nach Ansicht von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) entscheidend für den Wiederaufbau des Landes. Deutschland wird nächstes Jahr die Wiederaufbaukonferenz durchführen, die international organisiert ist sagte Scholz am Donnerstag in Teltow südlich von Berlin. Dies werde nur funktionieren, wenn es viele Partnerschaften wie die zwischen der Stadt Teltow und der ukrainischen Stadt Khotyn gebe. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine dauert bereits seit Februar 2022.

Der SPD-Politiker war dabei, als am Donnerstag eine Hilfslieferung aus Teltow (Landkreis Potsdam-Mittelmark) in seinem Bundestagswahlkreis an Khotyn übergeben wurde. Die Stadt in der West-Ukraine erhält nach Angaben aus Teltow drei Krankenwagen, ein Feuerwehrauto, einen Lastwagen mit Hebebühne, einen Pick-up, einen Bagger und einen Schulbus. Dazu kommt Schutzkleidung. Für die Fahrzeuge gab es Fördermittel des Bundes.