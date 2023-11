Von der Obdachlosen zur Millionärin

Sie war vor wenigen Jahren noch ganz unten – heute lebt sie unter den Hollywood-Stars!

Natasha Graziano hatte über 200.000 Dollar Schulden, Probleme mit Drogen und Alkohol und war dabei alleine verantwortlich für ihren kleinen Sohn Rio. Doch sie hat sich hochgearbeitet. Heute hat sie sechs Millionen Dollar auf ihrem Konto und lebt mitten unter den Super-Reichen in Los Angeles. Uns erzählt sie im Video, wie all das in einem Sozialkaufhaus angefangen hat und womit der Instagram-Star heute sein Geld macht! (lra)

