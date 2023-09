Von Auto erfasst: Fußgängerin gestorben

Bei einem Autounfall im Landkreis Offenbach ist eine 51-jährige Fußgängerin getötet worden. Wie das Polizeipräsidium Südosthessen am Donnerstag berichtete, überquerte die Frau am Mittwochabend an einem Fußgängerüberweg eine Straße bei Heusenstamm, als das Auto einer 25-Jährigen sie erfasste. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht, dort erlag sie am Donnerstag ihren schweren Verletzungen. Die Unfallursache blieb zunächst unklar. Für die weiteren Ermittlungen wurde das Unfallfahrzeug sichergestellt und ein Sachverständiger hinzugezogen.