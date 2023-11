Von Angern: Härtefallfonds wird immer mehr zu einem Wutfonds

Mehr zum Thema

Leiche im Gebüsch gefunden Die Polizei hat am Samstag nach einem Zeugenhinweis in Wettin eine Leiche in einem Gebüsch gefunden. Der Verstorbene sei noch nicht namentlich bekannt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Untersuchungen müssten Klarheit zur Identität des Verstorbenen bringen. Es lägen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.