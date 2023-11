Vom siebten Himmel direkt in den Schmerz! Zweifacher Vater (50) erliegt aggressivem Krebsleiden

Im Juni 2023 heiraten Jacky und Jürgen Vetten in Bedburg. Niemand konnte ahnen, was nur vier Monate später passieren würde. Denn kurz vor seinem 50. Geburtstag, Anfang September, stellen Ärzte bei Jürgen Vetten einen Tumor in der Lunge fest. Freunde und Familie wissen bald: Es handelt sich um einen bösartigen Tumor.

Ausgerechnet zum fünften Geburtstag seines jüngeren Sohnes kommt die niederschmetternde Diagnose: Der Krebs ist unheilbar.

"Es ging alles viel schneller, als die Ärzte erwartet hatten", beschreibt Spendeninitiator Jens Servos aus Jüchen auf GoFundMe. Denn am 26. Oktober 2023 scheidet Jürgen Vetten aus dem Leben, stirbt an den Folgen seiner Krebserkrankung.

