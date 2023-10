Vom Hörsaal zum Schüler: Praxisnähe bei Lehrerstudium

Der Studiengang an der BTU bietet den Lehramtsstudierenden dazu einen neuen Ansatz der Ausbildung. Modern an dem Studiengang ist, dass wir es schaffen, die Schulpraxis vom ersten Semester an in das Studium zu integrieren, sagte Bildungsminister Steffen Freiberg. Dazu sind nach Angaben der Universität Partnerschulen ausgewählt worden, in denen sie den Beruf schon einmal in der Praxis erlernen - flankiert von theoretischem und pädagogischem Wissen, das ihnen in sogenannten Lernwerkstätten fachgerecht an der BTU vermittelt wird.

Robin Löfflath ist einer der Lehramtsstudenten an der BTU. Der 19-Jährige pendelt derzeit von Plessa im Landkreis Elbe-Elster nach Senftenberg und freut sich über die Möglichkeit des nahen Uniortes: Ich habe mich bewusst für ein Lehramtsstudium an der BTU entschieden, aufgrund der praxisnahen Studiengestaltung, erklärte er. Gleichzeitig seien ihm Heimatverbundenheit, aber auch Unterstützung der Heimat wichtig. Er hofft auf moderne Lehrmethoden und kann sich gut vorstellen, in der Region zu bleiben.

Der bildungstheoretische Hintergrund aus den Vorlesungen werde am nächsten Tag direkt mit in die Schule genommen, so der Vizepräsident der BTU, Peer Schmidt, der den Aufbau des Studiengangs mit einem Team erfolgreich koordiniert hat. Die Studierenden könnten so Handlungsoptionen beispielsweise im Bereich der Demokratiebildung ausprobieren und mit ihren Kommilitonen diskutieren. Man kann die Theorie somit von einem Tag auf den anderen überprüfen.