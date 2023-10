Vollsperrungen am Wochenende im Autobahnkreuz Wuppertal Nord

Wegen einer Brückensprengung werden im Autobahnkreuz Wuppertal Nord der A1, A43 und A46 am Wochenende mehrere Verbindungen voll gesperrt. Die Sprengung einer alte Brücke solle am Sonntag erfolgen, teilte Autobahn Westfalen mit. Deshalb müsse vor allem mit Blick auf die A43 und A46 in Richtung Wuppertal am Sonntag zwischen 6 und 10 Uhr mit Behinderungen gerechnet werden. Auf der A1 werde der Verkehr am Sonntag zwischen 2 Uhr und 10 Uhr einspurig in beiden Fahrtrichtungen geführt. Dort würden zudem Schilder Tempo 60 mit dem Hinweis auf Sprengarbeiten aufgestellt.

Bereits von Freitag, 19.30 Uhr, an bis zum Montag, 6 Uhr, seien die Verbindungen A1 Richtung Bremen auf die A43 in Richtung Münster, A43 Richtung Wuppertal auf die A1 in Richtung Köln und A46 Richtung Kreuz Wuppertal-Nord auf die A1 in Richtung Köln voll gesperrt.

Am Sonntag sollen außerdem wegen der anstehenden Brückensprengung von 6 bis 10 Uhr die A43 Richtung Wuppertal ab Sprockhövel, die A46 Richtung Kreuz Wuppertal-Nord ab Wuppertal-Oberbarmen sowie im Kreuz Wuppertal-Nord die Auffahrt von der B326 auf die A46 in Richtung Düsseldorf und auf die A43 in Richtung Münster voll gesperrt werden.