Vollsperrung: Lkw brennt auf A9 bei Bitterfeld-Wolfen

Leichter Schnee und Wolken - winterlich zum Wochenende Leichter Schneefall und Wolken erwarten die Menschen in Sachsen-Anhalt am Freitag. Vor allem in der Früh kommt es zu Frost, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Vormittag schneit es südlich der Börde leicht. Zum Nachmittag klingt der Schneefall ab und es lockert auf. Streckenweise kommt es zu glatten Straßen durch überfrierende Nässe - bei Höchstwerten zwischen minus 3 und minus 1 Grad, im Harz zwischen minus 6 und minus 3 Grad. In der Nacht zu Samstag wird es meist bedeckt, dabei tritt teils Nebel auf. Im Raum Zeitz schneit es den Angaben nach leicht - bei Tiefstwerten zwischen minus 4 und minus 8 Grad.