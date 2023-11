Volkstrauertag: Zentrales Gedenken im Landtag in Magdeburg

Mit einer zentralen Gedenkstunde zum Volkstrauertag wird am Sonntag (11.00 Uhr) im Landtag in Magdeburg an die Toten der Kriege und Opfer der Gewaltherrschaften erinnert. Der Volkstrauertag stehe in diesem Jahr unter dem Eindruck mehrerer Kriege und gewaltsamer Konflikte in der Welt, wie der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge mitteilte. Dies zeigt auf erschütternde Weise, dass Frieden nicht selbstverständlich ist. Die Gedenkrede soll der Direktor des Stadtarchivs Magdeburg und Vorsitzende der Historischen Kommission für Sachsen-Anhalt, Christoph Volkmar, halten. Landtagspräsident Gunnar Schellenberger spricht das traditionelle Totengedenken.

Nach der Gedenkstunde sollen auf dem Westfriedhof in Magdeburg Kränze niedergelegt werden. Bereits am Vortag, am Samstag, werden nach Angaben des Volksbundes Kränze an den Kriegsgräbern in Magdeburg niedergelegt. Bundesweit sind in zahlreichen Orten größere und kleinere Gedenkveranstaltungen auf Friedhöfen oder an Gedenkorten sowie Gottesdienste geplant. Im Plenarsaal des Deutschen Bundestages ist eine Zentrale Gedenkstunde (13.30 Uhr) vorgesehen.