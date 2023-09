Volksfestgäste in Zwickau attackiert: Mädchen gestoppt

Mehr zum Thema

Mann dekoriert Balkon mit gestohlenen Verkehrsschildern Ein junger Mann soll seinen Balkon an einem Mehrfamilienhaus in der Vogtlandstadt Plauen mit gestohlenen Verkehrszeichen dekoriert haben. Die Polizei ermittelt nach Angaben vom Samstag wegen des Verdachts des Diebstahls gegen den 22-Jährigen. Zeugen hatten die Beamten am Freitagmorgen über den ungewöhnlichen Balkonschmuck informiert. Polizisten fanden dort wenig später eine Warnbake und neun Verkehrsschilder im Gesamtwert von 750 Euro.

Sachsens innovativste Gründerinnen 2023 ausgezeichnet Aquarelle in Stoff, Pflegedienst per E-Bike und solidarische Landwirtschaft - drei erfolgreiche innovative Unternehmensideen sind am Freitagabend mit dem Sächsischen Gründerinnenpreis 2023 gewürdigt worden. Die mit je 5000 Euro dotierten Auszeichnungen gingen an die Dresdnerin Stephanie Friedemann und ihre Firma Finie & Fasel, das von vier Frauen geführte Unternehmen Pflegeimpuls Dresden gGmbH sowie Ramona Kempf und ihr SoLaWi Baum-Frucht-Gemüse aus der Nähe von Riesa. Gleichstellungsministerin Katja Meier (Grüne) lobte sie unter Verweis auf deren wachsende Netzwerke als beispielhaft auch für demokratische Kultur. Sie sei zuversichtlich, was die Zukunft der weiblichen Unternehmensgründungen in Sachsen angeht. Insgesamt hatten sich diesmal 75 Unternehmerinnen um die seit 2008 vergebene Auszeichnung beworben.