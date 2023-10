Volksantrag zu Flächenverbrauch: 41.000 Unterschriften

Mehr zum Thema

Waren aus Paketen gestohlen: Drei Männer im Verdacht Drei Paketzusteller eines Versandunternehmens in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) stehen im Verdacht, wiederholt hochwertige Waren aus Paketen gestohlen zu haben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hätten Beamte am Donnerstagabend die gemeinsame Wohnung der Männer in Gerlingen (Kreis Ludwigsburg) durchsucht und dabei unter anderem Schmuck, Laptops und Smartwatches im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro entdeckt. Die Polizei geht davon aus, dass es sich dabei um Diebesgut handelt.