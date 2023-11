Voigt fordert steuerfreie Überstunden für Pflegekräfte

Mehr zum Thema

20-Jähriger stirbt bei Unfall Ein 20 Jahre alter Mann ist Samstagfrüh bei einem Verkehrsunfall auf einer Landstraße im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt gestorben. Der Mann habe auf der Fahrbahn gelegen und sei von einem Auto überfahren worden, teilte die Polizei am Samstagmorgen mit. Er starb noch am Unfallort. Warum der 20-Jährige auf der Straße lag, war zunächst unklar.