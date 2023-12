Vogelgrippe in Betrieb im Emsland nachgewiesen

In einem Putenmastbetrieb mit rund 18.000 Tieren in Lorup (Landkreis Emsland) ist die Vogelgrippe ausgebrochen. Es handelt sich um die hochansteckende Form, das Influenza A Virus, wie eine Landkreis-Sprecherin am Freitag mitteilte. Alle Puten in dem betroffenen Betrieb mussten demnach getötet werden.

Der Landkreis richtete eine Schutzzone im Umkreis von drei Kilometern um den betroffenen Betrieb ein. In diesem Bereich sind elf gewerbliche Betriebe mit 258.830 Tieren sowie 20 Hobbyhalter mit 950 Tieren betroffen, wie die Sprecherin weiter mitteilte. Darüber hinaus werde eine Überwachungszone in einem Radius von zehn Kilometern um den Ausbruchsbetrieb eingerichtet. Insgesamt 124 gewerbliche Betriebe mit über 4,1 Millionen Tieren sowie 85 Hobbyhalter mit knapp 1500 Tieren befinden sich in dieser Zone. Innerhalb der Schutzzone und der Überwachungszone ist jeglicher Transport von lebendem Geflügel und von Eiern verboten.

Die Vogelgrippe taucht seit Jahren immer wieder in Deutschland auf, sie wird durch Wildvögel eingeschleppt und verbreitet. Sie kann große wirtschaftliche Schäden verursachen - ist ein Bestand von der hochansteckenden Variante befallen, werden meist alle Tiere dort getötet.