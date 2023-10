Vögel sterben bei Brand: Brandstiftung vermutet

Mehrere Vögel sind bei dem Brand eines Dreiseitenhofes in Zwenkau (Landkreis Leipzig) ums Leben gekommen. Die Tiere befanden sich in einem großen Käfig und konnten nicht mehr gerettet werden, wie die Polizei mitteilte. Demnach brannten in der Nacht zu Donnerstag neben dem Käfig auch eine Scheune, ein Geräteschuppen und ein Partyraum vollständig aus.

Menschen wurden ersten Erkenntnissen zufolge nicht verletzt. Der genaue Schaden an dem Hof südlich von Leipzig konnte zunächst nicht beziffert werden, das Wohnhaus blieb unbeschädigt. Was für Vögel genau starben, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung, wie ein Polizeisprecher sagte.