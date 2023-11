Vodafone gewinnt Kunden - Konkurrenz aber deutlich vorne

Mehr zum Thema

Mehr Unternehmensinsolvenzen in NRW Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen hat in Nordrhein-Westfalen im September um gut 19 Prozent über dem Vorjahresmonat gelegen. Im Vergleich zum Vormonat August sei sie aber um fast elf Prozent gesunken, teilte das Statistische Landesamt am Dienstag in Düsseldorf mit.

Feuerwehr rettet 115-Kilo-Sau aus Güllegrube Feuerwehrleute haben im münsterländischen Werne eine 115 Kilogramm schwere Sau aus einer Güllegrube geborgen. In Watthosen und mit Atemschutzmasken sind die Retter zur Tat geschritten, wie die Freiwillige Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Das Tier war am Montag auf einer Abdeckung eingebrochen und in die Grube des Bauernhofs gestürzt.