Vizepräsidentin und SPD-Abgeordnete Schmitt verlässt Landtag

Nach mehr als 27 Jahren wird die Vizepräsidentin des rheinland-pfälzischen Landtags und SPD-Abgeordnete Astrid Schmitt zum Jahresende das Parlament verlassen. Die 64-jährige gebürtige Hamburgerin legt ihr Mandat aus privaten Gründen nieder, wie die SPD-Fraktion am Mittwoch in Mainz mitteilte. Für sie werde für den Wahlkreis Vulkaneifel der Vorsitzende der SPD-Fraktion im dortigen Kreistag, Jens Jenssen, in das Parlament in Mainz nachrücken.

Schmitt saß den Angaben zufolge seit dem 18. Mai 1996 im Landtag, das Amt der Vizepräsidentin hatte sie seit dem 1. Mai 2018 inne. Die SPD-Fraktion wird nach eigenen Angaben nun beraten, wer die Nachfolge Schmitts in mehreren Ausschüssen und innerparteilichen Arbeitskreisen übernimmt. Auch solle ein Vorschlag für eine Nachfolge im Amt der Landtagsvizepräsidentin erarbeitet werden.