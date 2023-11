Vizemeister Ingolstadt scheidet in Champions League aus

Mehr zum Thema

Studie: Zuckersteuer könnte bis zu 16 Milliarden Euro sparen Eine Zuckersteuer auf Erfrischungsgetränke würde einer Studie zufolge in Deutschland allein innerhalb der nächsten zwei Jahrzehnte bis zu 16 Milliarden Euro sparen und zahlreiche Erkrankungen vermeiden. Eine Softdrink-Steuer in Deutschland hätte deutliche positive Auswirkungen, bilanziert das Forschungsteam von der Technischen Universität München und der britischen Universität Liverpool im Fachmagazin PLOS Medicine. Bei allen simulierten Varianten würde weniger Zucker konsumiert, Erkrankungen wären seltener. So ließen sich volkswirtschaftliche Kosten senken und das Gesundheitssystem entlasten.

Ex-Augsburger Baumgartlinger gibt Karriereende bekannt Der früherer Bundesliga-Spieler Julian Baumgartlinger hat am Montagabend vor Journalisten das Ende seiner Karriere als Profi-Fußballer bekannt gegeben. Der 35-Jährige war bis zum Ende der Vorsaison beim Bundesligisten FC Augsburg unter Vertrag, seinen letzten Einsatz absolvierte er am 29. April beim 1:1 gegen Eintracht Frankfurt. Danach musste Baumgartlinger wegen einer Knieverletzung pausieren. In den vergangenen Jahren hatte Baumgartlinger immer wieder mit Blessuren zu kämpfen.

