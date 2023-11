Vitamin D wird meist in Form von Kapseln oder Tabletten angeboten. Sie sollten immer zusammen mit oder kurz nach einer Mahlzeit eingenommen werden, da sie fettlöslich sind. Unser Körper kann das enthaltene Vitamin D also nur zusammen mit etwas Fett aufnehmen, wie es zum Beispiel in Butter, Margarine oder Pflanzenöl enthalten ist. Das entsprechende Präparat könnte man also gut morgens nach dem Frühstück oder zusammen mit dem Mittagessen einnehmen.

Aber auch die Tageszeit spielt eine Rolle: Grundsätzlich sollte Vitamin D nicht abends eingenommen werden. Denn Vitamin D regt die Produktion von Serotonin an. Dieses Wohlfühl-Hormon wiederum hemmt die Produktion des Schlafhormons Melatonin. Mit anderen Worten: Wer abends Vitamin-D-Kapseln oder -Tabletten einnimmt, liegt nachts mit hoher Wahrscheinlichkeit wach.

Allerdings können auch Wechselwirkungen die Wirkung beeinträchtigen, vor allem in Kombination mit Herzmedikamenten. Wer also regelmäßig Medikamente einnimmt, sollte die Einnahme von Vitamin-D-Präparaten unbedingt vorher mit seinem Hausarzt besprechen.

