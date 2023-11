Vierte Tarifrunde im MV-Einzelhandel ohne Einigung

Erneut gehen Arbeitgeber und Gewerkschaft im Tarifkonflikt im Einzelhandel von MV ohne Ergebnis auseinander. Die Arbeitgeber stellen das Vorgehen grundsätzlich in Frage.

Auch die vierte Runde der Tarifverhandlungen im Einzelhandel für Mecklenburg-Vorpommern ist ohne Ergebnis beendet worden. Eine Einigung in diesem Jahr sei nicht mehr zu erwarten, teilte der Handelsverband Nord am Mittwoch mit. Ein Termin zur Fortsetzung sei nicht vereinbart worden. Die Gewerkschaft Verdi strebt nach eigener Aussage hingegen noch in diesem Jahr ein Verhandlungsergebnis an.

Mit Blick auf das jüngste Angebot der Arbeitgeber erklärte Verdi-Verhandlungsführer, Bert Stach: Das Angebot wäre endlich eine Basis für konstruktive und zielführende Verhandlungen gewesen. Aber leider waren die Arbeitgeber nicht bereit, über ihr vorgelegtes Angebot überhaupt zu sprechen und noch an wichtigen Stellschrauben zu drehen.

Die Arbeitgeber boten nach eigenen Angaben den etwa 55.000 Beschäftigten ein Gehaltsplus von durchschnittlich 10,67 Prozent und eine zusätzliche Inflationsausgleichsprämie von 750 Euro bei einer Laufzeit von 24 Monaten.

Christian Lahrtz, Verhandlungsführer der Arbeitgeber, sagte, das Ende der Fahnenstange ist erreicht!. Das Angebot sei für viele Unternehmen schon herausfordernd, aber insgesamt gerade noch vertretbar gewesen. Verdi schüre unrealistische Erwartungen. Lahrtz stellte bestehende Verhandlungsformate grundsätzlich in Frage.

Schon mehrfach haben Beschäftigte im Einzelhandel in MV wegen des Tarifkonfliktes gestreikt. Verdi fordert für die Beschäftigten im Einzelhandel eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 2,50 Euro in der Stunde und für die unteren Beschäftigtengruppen eine Erhöhung des Stundenlohns auf 13,50 Euro. Für die Auszubildenden fordert die Gewerkschaft eine Erhöhung der Ausbildungsvergütung um 250 Euro.