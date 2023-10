Vierjähriges Kind nach Auffahrunfall in Lebensgefahr

Mehr zum Thema

Investor: Werften FSG und Nobiskrug haben positive Zukunft Finanzinvestor Lars Windhorst hat seinen Werften FSG und Nobiskrug trotz schwieriger Lage eine positive Zukunft bescheinigt. Bisher habe die FSG-Nobiskrug keinen großen Erfolg, aber dies liege nicht daran, dass die Qualität nicht stimme oder die Marke beschädigt sei, betonte Windhorst am Freitag nach Betriebsversammlungen an den Standorten Rendsburg und Flensburg.

A210 bei Rendsburg nach Unfall gesperrt Die Autobahn 210 ist am Freitagnachmittag wegen eines Unfalls am Autobahnkreuz Rendsburg gesperrt worden. Betroffen war der Abschnitt zwischen Bredenbek in Fahrtrichtung Rendsburg. In den Unfall waren fünf Pkw verwickelt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Zwei Menschen seien verletzt worden. Die Polizei konnte zunächst keine Auskunft über die Schwere der Verletzungen geben. Auch der Unfallhergang war anfangs unklar.