Vierjähriger bei Autounfall schwer verletzt

21-jähriger Autofahrer bei Unfall schwer verletzt Bei einem Autounfall in Papenburg (Landkreis Emsland) ist ein 21-Jähriger schwer verletzt worden. Der junge Mann kam am Samstagmittag aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Böschung, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Daraufhin überschlug sich das Auto und kam anschließend auf dem Dach zum Stehen. Der 21-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Frühere Kurkinder wünschen sich Anlauf- und Forschungsstelle Zum Abschluss ihres Bundeskongresses haben ehemalige Kurkinder ihre Forderungen an die Bundesregierung bekräftigt. Notwendig sei eine bundesweit tätige, öffentlich finanzierte Anlaufstelle zur Beratung und Vernetzung Betroffener, heißt es in der am Sonntag veröffentlichten Bad Salzdetfurther Erklärung der Verschickungskinder. Darüber hinaus sollte eine Forschungsstelle eingerichtet werden, welche die bisherigen Recherchen und auch zum Beispiel die Schaffung von Gedenkorten unterstützt. An der Jahrestagung im niedersächsischen Kurort Bad Salzdetfurth hatten seit Donnerstag rund 100 Betroffene und Wissenschaftler teilgenommen.