Plötzlich fallen in Vieritz Schüsse aus einer Wohnung!

Polizisten sind am Freitag aus einem Haus im Westen Brandenburgs beschossen worden, in dem sich eine bewaffnete Person mit einem Kind aufhielt. Der Großeinsatz dauert auch am Samstag weiter an – bislang konnte die Person noch nicht festgenommen werden.

