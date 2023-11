Vieritz: Schütze tot - Wollte das Jugendamt sein Kind mitnehmen, weil es nicht zur Schule ging?

Eine Obduktion der Leiche an diesem Sonntag soll Aufschluss über die Todesursache geben. Die Ermittlungen dazu dauerten an, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen. Unklar blieb zunächst, ob der Mann durch die Einsatzkräfte erschossen wurde oder sich selbst getötet hat.

Am Freitag hatte sich der Schütze zunächst mit dem Kind im Haus verschanzt. Bild-Informationen zufolge schaltete sich das Jugendamt ein, weil das Kind nicht zur Schule gegangen sein soll. Offiziell bestätigt wurde dies von Seiten der Polizei bislang nicht. Wegen einer Kindeswohlgefährdung sollte das Kind am Freitag deshalb offenbar auf richterlichen Beschluss in Obhut genommen werden. Daraus entwickelte sich dann die Bedrohungslage, wobei der Mann auf Polizisten schoss. Ein weiterer Mann wurde am Freitagnachmittag festgenommen, als er bewaffnet aus dem Gebäude kam. Das Amtsgericht Potsdam erließ Haftbefehl.

In der Nacht von Freitag auf Samstag konnte die Mutter mit ihrem Kind aus dem Haus fliehen. Dabei fielen Schüsse aus dem Gebäude. RTL-Reporterin Tamara Bilic berichtete, dass im Haus am Samstagnachmittag erneut Schüsse gefallen seien. Außerdem konnte die Polizei ins Haus eindringen. „Der Mann wird als hochaggressiv eingestuft und man hat Waffen und eine Handgranate im Haus gefunden“, sagte die Reporterin.