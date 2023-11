Wegen anzunehmender Kindeswohlgefährdung rückte nach Polizeiangaben auch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) zum Einsatzort in Vieritz aus, einem Ortsteil der Gemeinde Milower Land. In der Nacht auf Samstag erklärte eine Sprecherin, das Kind befinde sich mittlerweile in der Obhut des Jugendamtes. Die bewaffnete Person halte sich weiterhin in dem Gebäude auf, die Polizei beschrieb die Einsatzlage als „statisch“. Verletzt wurde demnach niemand.

Am Samstagmorgen wurde nach Polizeiangaben eine Person festgenommen. Sie sei in dem Haus gewesen, erklärte eine Sprecherin. In dem Gebäude halte sich noch eine weitere Person auf. Auf Bildern waren dutzende Rettungskräfte und zahlreiche Einsatzwagen der Polizei zu sehen. Auch ein gepanzertes Fahrzeug war vor Ort.

