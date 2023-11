Viereinhalb Jahre Haft für Mann wegen Kindesmissbrauchs

Mehr zum Thema

„Maishäckslerverfahren“: Landwirt wegen Sabotage vor Gericht Über Monate sorgen Metallteile auf Feldern in Mittelfranken für Schäden an Erntemaschinen. Im Prozess gegen einen 69-jährigen Landwirt steht nun sogar der Vorwurf des versuchten Totschlags im Raum.