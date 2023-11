Vier von zehn Heizungen in MV älter als 20 Jahre

Mehr zum Thema

Zugverkehr in MV rollt nach Warnstreik-Ende wieder an Der GDL-Warnstreik hat auch Bahnreisenden in Mecklenburg-Vorpommern einen Tag lang Schwierigkeiten bereitet. Nur wenige Züge und einige Ersatzbusse waren unterwegs - nun nimmt der Verkehr wieder Fahrt auf.