Vier Verletzte nach Unfall vor Autobahnauffahrt

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos vor einer Autobahnauffahrt sind am Montagmorgen vier Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, übersah ein Transporterfahrer beim Abbiegen auf die Auffahrt zur A61 in Mendig (Landkreis Mayen-Koblenz) ein entgegenkommendes Auto. Alle vier Menschen in den Fahrzeugen wurden demnach leicht bis mittelschwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Der Auf- sowie Abfahrtsbereich der A61 war am Montagmorgen für etwa vier Stunden gesperrt.