Vier Verletzte nach Unfall auf der Autobahn 2

Löscheinsatz und Feuerball: Notfallübung am Flughafen Köln Einsatzfahrzeuge mit Martinshorn und Blaulicht - und doch alles nur eine Übung. Besucher am Köln/Bonner Flughafen wurden am Samstag per Durchsage informiert, dass der vermeintliche Notfall nur geprobt war. Allerdings mit einer grellen Explosion und viel Löschwasser.