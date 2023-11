Vier Verletzte nach Brand in Mehrfamilienhaus in Essen

Mehrere Menschen sind durch einen Wohnungsbrand in Essen am Mittwochabend verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, atmeten mehrere Bewohner des Mehrfamilienhauses bei der Flucht durch das verrauchte Treppenhaus Rauchgase ein. Das Feuer war in einer Wohnung in der zweiten Etage des viergeschossigen Gebäudes ausgebrochen.

Vier Personen, darunter auch der Bewohner der Brandwohnung, wurden leicht verletzt. Zwei Verletzte kamen ins Krankenhaus. Alle Bewohner konnten sich aber bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr ins Freie retten. Die Wohnung brannte vollständig aus und ist nicht mehr bewohnbar. Das übrige Gebäude wurde durch Lüfter entraucht, so dass die Bewohner in die Wohnungen zurückkehren konnten. Warum das Feuer in der Wohnung ausbrach, ist bisher unklar.