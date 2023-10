Vier Verletzte bei Zusammenstoß zwischen Laster und Reisebus

Vier Menschen sind in Oberbayern bei einem Zusammenstoß zwischen einem Pritschenwagen und einem Reisebus verletzt worden. Der Kleintransporter war am Samstagabend aus bislang ungeklärter Ursache auf der B13 bei Baar-Ebenhausen (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) auf die Gegenspur geraten und in den Bus gekracht, wie die Polizei mitteilte. Der Lkw landete etwa 50 Meter weiter im Straßengraben.

Der Fahrer des Pritschenwagens und sein 48-jähriger Mitfahrer wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der 72-jährige Busfahrer sowie eine 55-jährige Insassin wurden leicht verletzt am Unfallort versorgt. Insgesamt waren 48 Reisende in dem Bus. Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten sie von der Unfallstelle in ein Feuerwehrhaus, wo sie weiter betreut wurden.