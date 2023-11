Vier Verletzte bei Wohnungsbrand: Elf Bewohner gerettet

Mehr zum Thema

Kollision mit vier Autos auf A3: Mann schwer verletzt Vier Menschen sind bei einem Zusammenstoß von vier Fahrzeugen auf der Autobahn 3 bei Hamminkeln (Kreis Wesel) verletzt worden - einer von ihnen schwer. Ein 63-Jähriger habe verkehrsbedingt bremsen müssen, was ein 52 Jahre alter Mann offenbar zu spät bemerkt habe, teilte die Polizei am Sonntag mit. Er sei am Samstag mit seinem Auto auf den Wagen aufgefahren. Zwei weitere Autofahrer hätten ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen können und seien in die Unfallstelle gekracht.

NRW-Trend: Zuwanderung und Nahost-Konflikt prägen Stimmung Die Benennung der wichtigsten Probleme durch die Wahlberechtigten hat sich in Nordrhein-Westfalen binnen eines Jahres laut einer Umfrage deutlich verschoben: Während im Herbst 2022 die Energiepolitik als wichtigstes Problem wahrgenommen wurde, ist es aktuell die Zuwanderung. Für 41 Prozent der Befragten in NRW steht das Thema an erster Stelle, wie das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap im Auftrag des WDR-Magazins Westpol in einer am Sonntag veröffentlichten repräsentativen Umfrage ermittelt hat.