Vier Verletzte bei Wohnungsbrand

Bei einem Wohnungsbrand in Duisburg sind in der Nacht zum Sonntag vier Menschen verletzt worden. Drei Bewohner, darunter ein acht Jahre altes Kind, kamen mit Verdacht auf Rauchvergiftungen in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte. Eine vierte Person wurde leicht verletzt. Die Feuerwehr rettete Bewohner per Drehleiter aus den oberen Etagen des verrauchten Gebäudes. Die Brandwohnung im Erdgeschoss ist vorerst unbewohnbar. Sowohl die Brandursache als auch die Schadenshöhe waren zunächst unklar.