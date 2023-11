Vier Verletzte bei Verkehrsunfall in Hamburg-Dulsberg

Bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Dulsberg sind am Sonntagmittag vier Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte ein Autofahrer auf der Krausestraße, der nach links in die Dehnhaide abbiegen wollte, die Vorfahrt missachtet und war mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen. Zum Alter und Geschlecht der Verletzten konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Für die Räumungsarbeiten musste die Krausestraße für zwei Stunden in beide Richtungen gesperrt werden.