Vier Verletzte bei Unfall

Mehr zum Thema

Rückschlag für Hannover: Später Gegentreffer in Unterzahl Lange Zeit stemmt sich 96 in Unterzahl erfolgreich gegen die Niederlage in Paderborn. Dann segelt eine Flanke doch noch ins Tor.

„Vorweihnachtswunder“: Mann aus eiskalter Weser gerettet Geistesgegenwärtige Passanten und Polizeibeamte haben einen 57-Jährigen in Bremen aus der eiskalten Weser gerettet. Der Mann sei in der Nacht zum Sonntag in der Altstadt in den Fluss gestürzt, teilte die Polizei mit. Er konnte aus eigener Kraft nicht nicht mehr ans Ufer zurück, die Strömung drohte ihn mitzureißen. Zeugen alarmierten die Polizei und warfen dem Mann einen Rettungsring zu. Schnell eintreffende Hundeführer der Polizei hielten den 57-Jährigen mit einer Hundeleine über Wasser. Mit weiteren Helfern wurde der stark unterkühlte 57-Jährige dann sicher aus der Weser gezogen. Er kam ins Krankenhaus, Lebensgefahr bestand nicht.