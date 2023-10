Vier Tote bei Unfall: Gerüst stürzt in Fahrstuhlschacht

Mehr zum Thema

74-Jähriger stirbt nach Kollision mit Auto Nach einem schweren Verkehrsunfall ist ein 74 Jahre alter Mann aus Hamburg in einer Klinik gestorben. Der Senior sei am Sonnabend aus bislang ungeklärter Ursache in Hamburg-Bergedorf plötzlich auf die Straße getreten, teilte die Polizei am Montag mit. Der 46 Jahre alte Fahrer eines herannahenden Autos habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können, so dass sein Fahrzeug den Fußgänger erfasst habe. Ein Rettungswagen brachte den 74-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er später starb.

Gerüst stürzt in Fahrstuhlschacht - Drei Tote Dramatischer Unfall auf einer Baustelle in der Hamburger Hafencity: Ein Gerüst in einem Fahrstuhlschacht bricht zusammen und fällt acht Stockwerke in die Tiefe. Die Feuerwehr hat große Mühe, drei tote Arbeiter aus dem „Riesen-Mikado“ aus Gerüststangen zu bergen.