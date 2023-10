Vier Schwerverletzte bei Verkehrsunfall nahe Kloster Lehnin

Mehr zum Thema

Kandidatur von Kalbitz für Landtagswahl noch offen Andreas Kalbitz gehört nach der Annullierung seiner Mitgliedschaft zwar nicht mehr der AfD an, ist aber weiter Abgeordneter im Brandenburger Landtag. Noch ist offen, ob er zur Landtagswahl erneut als Direktkandidat antritt. In der Partei sorgt das für Diskussionen.

FDP-Landeschef will Liberale in Regierung bringen Mit Selbstbewusstsein geht die FDP in Brandenburg in die kommenden Monate vor der Landtagswahl. Landeschef und Spitzenkandidat Braun bekommt Rückhalt von seiner Partei und gibt die Ziele für die Wahl aus.