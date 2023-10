Vier Schwerverletzte bei Autounfall: Zwei Kinder darunter

Zwei Kinder und zwei Erwachsene sind beim Zusammenstoß zweier Autos im Kyffhäuserkreis schwer verletzt worden. Ein Autofahrer sei am Samstag bei Sondershausen aus bislang unklarer Ursache von seiner Fahrbahn abgekommen und im Gegenverkehr mit einem weiteren Auto frontal zusammengeprallt. Wie die Polizei am Sonntag weiter mitteilte, saßen in dem anderen Wagen eine Frau und zwei Kinder. Alle vier Schwerverletzten seien in Krankenhäuser gebracht worden. An den beiden Autos sei ein Totalschaden entstanden.