Vier neue Polizeipräsidenten in NRW - Kabinett stimmt zu

Alonso schwört Bayer auf Spiel ein: „Richtige Mentalität“ Xabi Alonso, Fußball-Trainer vom Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen, hat keine Sorge, dass seine Spieler im DFB-Pokal den Drittligisten SV Sandhausen unterschätzen. Die Vorbereitung auf das Zweitrundenspiel laufe laut Alonso ebenso intensiv wie auf alle anderen Partien. In der ersten Runde haben wir es gegen Ottensen auch gut gemacht. Wir hatten die richtige Mentalität, die wir in Sandhausen auch brauchen, sagte der Coach vor dem Spiel am Mittwoch (18:00 Uhr) beim SV Sandhausen.

Terzic warnt vor Pokalgegner Hoffenheim: „Sinne schärfen“ Die Terminhatz hält an. Nach den umkämpften Partien in Newcastle (1:0) und Frankfurt (3:3) steht für den BVB ein weiterer Kraftakt an. Pokalgegner Hoffenheim schlägt sich auswärts derzeit prächtig.