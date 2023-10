Vier Menschen bei Autounfall in Erfurt leicht verletzt

Bei einem Autounfall im Norden von Erfurt sind vier Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fuhr ein 63-Jähriger am Samstag mit seinem Auto auf der Salzstraße. An der Kreuzung Ecke Feldstraße habe eine 33-Jährige, die ihm entgegenkam, der abknickenden Hauptstraße Richtung Salinenstraße folgen und nach links abbiegen wollen. Dabei habe der Mann ihr die Vorfahrt genommen. Es kam zum Zusammenstoß.

Die Autofahrerin, der Autofahrer und seine 23 und 59 Jahre alten Mitfahrerinnen wurden bei dem Unfall demzufolge leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 26.000 Euro. Beide Autos seien abgeschleppt worden.

Im Zuge der Unfallaufnahme war die Kreuzung vorübergehend voll gesperrt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.