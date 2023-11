Vier Maskierte stehlen Tabakwaren im Werk von 5000 Euro

Mehr zum Thema

19-Jähriger verliert Kontrolle über Auto - drei Verletzte Ein 19-Jähriger hat auf der Bundesstraße 27 im Harz die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und einen Unfall mit drei Verletzten verursacht. Laut Polizei war der junge Mann am späten Freitagabend womöglich zu schnell unterwegs. In einer Rechtskurve war der Pkw nahe der Ortschaft Neuwerk demnach von der Straße abgekommen, gegen einen Baumstumpf geprallt und hat sich überschlagen. Der Fahrer sowie zwei 17 Jahre alte Insassen waren dabei verletzt worden - eine 17-Jährige wurde mit schweren Verletzungen per Hubschrauber in eine Klinik geflogen, wie es am Sonntag von der Polizei hieß. Neuwerk gehört zur Ortschaft Rübeland der Stadt Oberharz am Brocken.

Bürgerdialog zu Gefängnisneubau im Norden von Halle geplant Das Land will die Öffentlichkeit im Rahmen eines Bürgerdialogs über den geplanten Gefängnisneubau im Norden von Halle informieren. An diesem Montag sollen in der Kirche St. Pankratius in Halle der Sachstand erläutert und Fragen beantwortet werden, wie das Justiz- und Verbraucherschutzministerium in Magdeburg mitteilte. Die Kirche habe eine Kapazität von etwa einhundert Plätzen, hieß es. Teilnehmen wollen den Angaben zufolge Landesjustizministerin Franziska Weidinger (CDU), Finanzstaatssekretär Rüdiger Malter und Halles Bürgermeister Egbert Geier (SPD).

