Vier Kilogramm Heroin entdeckt: 54-Jähriger festgenommen

Bei Durchsuchungen in einer Gaststätte im Kieler Stadtteil Gaarden und einer Wohnung in der Innenstadt hat die Polizei insgesamt vier Kilogramm Heroin sichergestellt. Gegen einen 54-jährigen Tatverdächtigen wurde Haftbefehl wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erlassen, teilte die Polizei am Montag mit. Die Beamten hatten am Mittwoch neben der Gaststätte auch das Auto des Verdächtigen untersucht und dort ebenfalls Drogen gefunden. Daraufhin wurde der Mann, der kurze Zeit später an seinem Fahrzeug erschien, vorläufig festgenommen. Auch in der Wohnung des Verdächtigen fanden die Ermittler Drogen.