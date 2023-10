Vier Jahre Haft nach Attacke auf jungen Syrer in Straßenbahn

Mehr zum Thema

Keine Flüchtlingsaufnahmen in Thüringen: Personaldebatte Aus anderen Bundesländern werden nach wie vor keine Flüchtlinge nach Thüringen verteilt. Das könnte sich bald wieder ändern - und das, obwohl Suhl nach wie vor überfüllt ist. In der Politik wird derweil über personelle Konsequenzen für die Misere debattiert.